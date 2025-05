realme 14 Series chega aos consumidores brasileiros com câmera com IA e processador potente para jogos O lançamento conta com três novos dispositivos: realme 14 Pro+, realme 14 Pro e realme 14 5G, além do novo modelo de fone de ouvido Buds Air7, com o objetivo de ser uma marca de tecnologia que entende melhor a juventude brasileira Tecnologia e Ciência|Do R7 08/05/2025 - 15h18 (Atualizado em 08/05/2025 - 16h12 ) twitter

realme é a nova marca de smartphones que acaba de chegar ao Brasil com lançamentos inovadores Divulgação/realme

A realme, marca de smartphones que mais cresce rápido no mundo, acaba de anunciar a chegada da linha realme Série 14 ao Brasil, com três novos aparelhos: o realme 14 Pro+, o realme 14 Pro e o realme 14 5G. Com isso, a apresentação dos novos produtos da Number Series reafirma o legado que vem se estabelecendo como um benchmark no segmento intermediário. Além dos aparelhos, o lançamento também conta com outra novidade: o Buds Air7, o novo modelo de fone de ouvido da realme.

realme 14 5G: o primeiro smartphone do mundo com processador Snapdragon™ 6 Gen 4

‌



Alinhada com a missão da marca de entender melhor a juventude brasileira, a realme está lançando o realme 14 5G para proporcionar uma experiência de jogo de ponta. O modelo é o dispositivo oficial de jogos da HoK – já que a realme é parceira exclusiva da HoK – e está pronto para comandar a sua categoria, apresentando o processador Snapdragon™ 6 Gen 4, construído em uma litografia de 4 nm de última geração, ao lado das tecnologias GT Boost e Bionic Cooling System.

Este processador pode chegar a aumentar o desempenho da CPU em 15%, permitindo uma jogabilidade perfeita de até 90 frames por segundo para jogos como Call of Duty Mobile, e elevar o desempenho a 120 FPS, em títulos como Free Fire, transformando o cenário de jogos no segmento de aparelhos intermediários. O realme 14 5G está preparado para ser a verdadeira personificação do “Performance Para Ir Além”, lançado esta semana.

‌



Atualmente, o realme 14 Series é o parceiro oficial do Free Fire. Nobru, que foi eleito MVP do Campeonato Mundial de Garena e se tornou um dos melhores jogadores de Free Fire do mundo, é anunciado como Embaixador de Jogos da realme. A realme também é parceira oficial da Alpha7, a maior organização de esports móveis do Brasil, fortalecendo sua posição na performance de jogo.

realme 14 Pro+ e 14 Pro: os primeiros smartphones do mundo sensíveis ao frio, que mudam de cor

‌



Inspirados nas cores vibrantes de criaturas subaquáticas, como águas-vivas e polvos, o realme 14 Pro+ e o 14 Pro foram desenvolvidos pela própria marca a partir da inovadora fibra de fusão termocrômica. Essa tecnologia exclusiva permite que a parte traseira do celular mude de branco pérola para um azul vibrante deslumbrante quando a temperatura cai abaixo de 16°C. Cada dispositivo na traseira apresenta um design distinto, composto por 95% de materiais ecológicos, biodegradáveis e eficiência energética.

O realme 14 Pro+, honrando o legado Number Series, destaca-se como o único smartphone de médio porte a oferecer uma lente periscópio de 120X do segmento para fotografia teleobjetiva – um recurso normalmente encontrado apenas em aparelhos flagships devido ao alto custo. Ao lado do 14 Pro, os novos dispositivos também elevam o nível das câmeras no segmento intermediário, introduzindo funcionalidades inovadoras com Inteligência Artificial. O AI Ultra Clarity 2.0 torna instantaneamente imagens desfocadas em nítidas e elimina com efetividade o desfoque em fotos de 20X com sua super-resolução em 60X.

O sistema de Triplo Flash MagicGlow no 14 Pro Series chega para revolucionar a fotografia com seu primeiro arranjo de flash triplo do segmento, projetado especificamente para retratos noturnos com preenchimento de luz de nível profissional em ambientes com pouca luz, como bares e festas, garantindo que as imagens sejam de alta qualidade em qualquer situação.

A novidade traz ainda outros destaques para o 14 Pro+, como a primeira tela AMOLED quad-curva sem bordas do segmento de 6,83″, acompanhada de uma taxa de atualização de 120Hz, o processador Snapdragon™ 7s Gen 3, e carregamento rápido SUPERVOOC de 80W. Já o realme 14 Pro traz o processador Dimensity 7300 Energy 5G com um carregador de 45W. Ambos os modelos são equipados com uma enorme bateria de 6.000 mAh, até 12 + 14 GB de RAM dinâmica, até 512 GB de armazenamento e têm certificação IP66, 68 e 69 para resistência à água e à poeira. Os dispositivos agora estão disponíveis nas cores Pearl White e Suede Gray.

realme Buds Air7: companheiro ideal para jogos móveis

A realme também tem o prazer de anunciar a disponibilidade do realme Buds Air7. Com certificação de alta resolução, tecnologia LHDC 5.0, um driver de graves profundos de 12,4 mm e áudio espacial de 360°, o novo Buds Air7 oferece ao usuário um áudio superior com cancelamento de ruído de 52dB. O ajuste do som é adaptado de forma inteligente, de acordo com as preferências individuais, proporcionando uma experiência auditiva confortável e mais personalizada durante os jogos para celular.

Além disso, o Buds Air7 suporta carregamento rápido, é resistente à poeira e à água, possui conexão 2.0 para dois dispositivos, tem latência super baixa de 45 ms e oferece até 52 horas de tempo total de reprodução em determinadas condições.

Made in Brazil, Make it real: a primeira fábrica local da realme em Manaus

A realme também anunciou a inauguração de sua primeira fábrica no Brasil, localizada em Manaus, Amazonas, reafirmando o compromisso da marca em oferecer tecnologia de ponta a preços acessíveis. A Digitron, parceira da fábrica, que oferece uma gama de serviços de fabricação e desenvolvimento de produtos eletrônicos, contribuirá com a realme a consolidar sua posição como uma das principais marcas de smartphones do país. A empresa ocupa uma área de 14.000 m² e emprega mais de 400 funcionários.

A meta da realme é atingir 100% de produção local, o que permitirá que a marca reduza os custos operacionais e ofereça dispositivos a preços ainda mais acessíveis, fortalecendo sua posição no mercado. A nova fábrica também facilitará a adaptação dos produtos às preferências e necessidades dos consumidores brasileiros e que serão beneficiados com a atualização do serviço pós-venda.

Estratégia: uma marca de tecnologia que entende melhor a juventude brasileira

Como parte da missão de se conectar melhor com os jovens brasileiros, a realme está expandindo sua rede de distribuição. Por isso, a marca confirmou a cooperação com a RCELL, a maior distribuidora de telefonia do Brasil, e também planeja colaborar com o Magalu – uma das maiores empresas de varejo do Brasil – a partir do próximo mês.

A realme já está presente em 19 grandes shopping centers. Além disso, o plano da realme é abrir 10 lojas da marca em 2025 para proporcionar uma melhor experiência presencial para os consumidores. Para o realme 14 Series, a empresa está oferecendo uma garantia estendida: além da cobertura padrão de um ano, os clientes receberão um ano extra de garantia. Se um dispositivo enviado ao centro de pós-venda não for consertado dentro de 15 dias úteis, o cliente receberá uma unidade de substituição. Neste ano, o plano é abrir mais de 40 centros de serviço no total.

Além do anúncio, a realme também está lançando o “realme Friends Club”, plataforma para os fãs se aproximarem da marca, participarem de eventos e receberem benefícios e conteúdos exclusivos, com foco na comunidade universitária e nos amantes de esports. Juntamente com o roadshow de esports realme City Challenge, essa iniciativa visa aprofundar o engajamento local e fortalecer a identidade da empresa como uma marca de tecnologia que realmente entende a juventude brasileira.

Preço e Disponibilidade

O realme 14 Pro+, 14 Pro e Buds Air7 já estão disponíveis nas lojas oficiais da realme na Shopee, Mercado Livre e Amazon. Os consumidores também podem adquirir os aparelhos em uma das lojas físicas da marca no país. O modelo 14 5G estará disponível a partir de 5 de maio deste ano.

⦁ realme 14 5G (8GB + 256GB) por R$ 2.799

⦁ realme 14 5G (12GB + 256GB) por R$ 3.299

⦁ realme 14 5G (12GB + 512GB) por R$ 3.799

⦁ realme 14 Pro (12GB + 256GB) por R$ 3.699

⦁ realme 14 Pro+ (12GB + 256GB) por R$ 4.299

⦁ realme 14 Pro+ (12GB + 512GB) por R$ 4.799

⦁ realme Buds Air7 por R$ 499

Sobre a realme

realme é uma empresa global de tecnologia de consumo que revolucionou o mercado de smartphones ao tornar as tecnologias de ponta mais acessíveis. A marca oferece uma gama de smartphones e dispositivos de tecnologia para diferentes estilos de vida, com especificações premium, qualidade e designs inovadores, especialmente voltados para consumidores jovens.

Fundada por Sky Li em 2018, a realme rapidamente se destacou como uma das 5 principais marcas de smartphones em 30 mercados ao redor do mundo, em apenas três anos. A empresa expandiu sua presença por várias regiões, incluindo China, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Europa, Oriente Médio, América Latina e África, acumulando uma base global de mais de 200 milhões de usuários. O ano de 2024 marca uma fase significativa de rebranding para a realme, com seu novo slogan, “Make it real”. Sob esse novo espírito de marca, a realme está mais dedicada do que nunca aos jovens usuários, com o objetivo de trazer benefícios reais, claros e tangíveis para a vida deles.

Para mais informações, visite www.realme.com.