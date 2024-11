Tecnologia de fones de ouvido promete revolucionar a detecção do Alzheimer, diz pesquisa No 187º Encontro Virtual da Acoustical Society of America, que acontece nesta semana, uma pesquisadora apresenta o dispositivo chamado hearable, capaz de “ouvir” os sinais do Alzheimer

Tecnologia e Ciência|Do R7 21/11/2024 - 17h23 (Atualizado em 21/11/2024 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share