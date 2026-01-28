Logo R7.com
Tecnologia dos EUA consegue desvendar misteriosos padrões de migração de borboletas

Pequenos aparelhos de rastreamento são acoplados ao corpo dos insetos

Tecnologia e Ciência|Do R7, com RECORD NEWS

Uma nova tecnologia, desenvolvida por cientistas na Flórida, Estados Unidos, é capaz de rastrear borboletas em tempo real. Segundo eles, a iniciativa pode transformar o estudo da migração e do comportamento dos insetos.

A espécie escolhida para os estudos foi a borboleta-monarca, famosa por fugir dos invernos frios do Canadá rumo ao México no final do ano. Com a ferramenta, o mistério da rota seguida pelos insetos poderá finalmente ser desvendado, já que segundo os pesquisadores é o trajeto mais longo já conhecido no mundo dos insetos.


Pequenas etiquetas de rádio, energizadas por minúsculos painéis solares, são acopladas nas costas das borboletas e emitem um sinal bluetooth, que pode ser captado por smartphones. Isso permite que as marcações funcionem durante toda a vida das delicadas criaturas.

Uma vez recolhidos os dados, os cientistas os expõem em mapas interativos que mostram o trajeto percorrido de maneira precisa. Neil Rosser, professor da Universidade de Miami, afirma que essa tecnologia pode ser usada em outras borboletas e até outros insetos. “Isso realmente muda o jogo em termos do que somos capazes de fazer. De como vemos o mundo ao nosso redor e o que os animais estão fazendo”.

