Tecnologia dos EUA consegue desvendar misteriosos padrões de migração de borboletas Pequenos aparelhos de rastreamento são acoplados ao corpo dos insetos

A borboleta-monarca é o foco do estudo, conhecida por sua longa migração do Canadá ao México.

Dispositivos de rastreamento com painéis solares são acoplados nas borboletas, emitindo sinais Bluetooth.

Dados coletados são usados para criar mapas interativos, podendo ser aplicados a outras espécies de insetos.

Uma nova tecnologia, desenvolvida por cientistas na Flórida, Estados Unidos, é capaz de rastrear borboletas em tempo real. Segundo eles, a iniciativa pode transformar o estudo da migração e do comportamento dos insetos.

A espécie escolhida para os estudos foi a borboleta-monarca, famosa por fugir dos invernos frios do Canadá rumo ao México no final do ano. Com a ferramenta, o mistério da rota seguida pelos insetos poderá finalmente ser desvendado, já que segundo os pesquisadores é o trajeto mais longo já conhecido no mundo dos insetos.

Pequenas etiquetas de rádio, energizadas por minúsculos painéis solares, são acopladas nas costas das borboletas e emitem um sinal bluetooth, que pode ser captado por smartphones. Isso permite que as marcações funcionem durante toda a vida das delicadas criaturas.

Uma vez recolhidos os dados, os cientistas os expõem em mapas interativos que mostram o trajeto percorrido de maneira precisa. Neil Rosser, professor da Universidade de Miami, afirma que essa tecnologia pode ser usada em outras borboletas e até outros insetos. “Isso realmente muda o jogo em termos do que somos capazes de fazer. De como vemos o mundo ao nosso redor e o que os animais estão fazendo”.

