Alta nos preços do milho é impulsionada por retenção de oferta e demanda interna aquecida; entenda
Segundo Paulo Bertolini, fatores estruturais e cenário econômico fortalecem a valorização do grão no mercado nacional e externo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Apesar da maior disponibilidade, os consumidores encontram o milho com valores mais elevados. A exportação também ganhou um ritmo melhor, após passar boa parte de 2025 registrando um desempenho abaixo do esperado.
“Os preços têm sido sustentados, primeiro, por o produtor segurando um pouco a produção para não vender muito barato e, do outro lado, o consumo interno do Brasil crescente”, afirma Paulo Bertolini, presidente da Abramilho (Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo), sobre a valorização dos preços do tubérculo ao Record News Rural de sexta-feira (26).
Bertolini também complementa que fatores como a valorização do real e melhorias na logística têm ampliado a competitividade do Brasil no mercado internacional. “Temos um câmbio favorável e uma logística mais eficiente nos dá uma força nesse mercado internacional maior”, complementa o executivo.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!