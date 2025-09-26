Logo R7.com
Alta nos preços do milho é impulsionada por retenção de oferta e demanda interna aquecida; entenda

Segundo Paulo Bertolini, fatores estruturais e cenário econômico fortalecem a valorização do grão no mercado nacional e externo

Agronegócios|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Preços do milho são sustentados pela retenção de produção pelos produtores.
  • A demanda interna no Brasil continua em crescimento.
  • O fortalecimento do real e melhorias logísticas aumentam a competitividade no mercado internacional.
  • Embora a disponibilidade aumente, os consumidores ainda enfrentam preços elevados.

Fatores como a valorização do real e melhorias na logística têm ampliado a competitividade do Brasil no mercado internacional Reprodução/Record News - 26.09.2025

Apesar da maior disponibilidade, os consumidores encontram o milho com valores mais elevados. A exportação também ganhou um ritmo melhor, após passar boa parte de 2025 registrando um desempenho abaixo do esperado.

“Os preços têm sido sustentados, primeiro, por o produtor segurando um pouco a produção para não vender muito barato e, do outro lado, o consumo interno do Brasil crescente”, afirma Paulo Bertolini, presidente da Abramilho (Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo), sobre a valorização dos preços do tubérculo ao Record News Rural de sexta-feira (26).

Bertolini também complementa que fatores como a valorização do real e melhorias na logística têm ampliado a competitividade do Brasil no mercado internacional. “Temos um câmbio favorável e uma logística mais eficiente nos dá uma força nesse mercado internacional maior”, complementa o executivo.

