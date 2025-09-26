Alta nos preços do milho é impulsionada por retenção de oferta e demanda interna aquecida; entenda Segundo Paulo Bertolini, fatores estruturais e cenário econômico fortalecem a valorização do grão no mercado nacional e externo Agronegócios|Do R7 26/09/2025 - 13h49 (Atualizado em 26/09/2025 - 13h49 ) X (Twitter)

Fatores como a valorização do real e melhorias na logística têm ampliado a competitividade do Brasil no mercado internacional Reprodução/Record News - 26.09.2025

Apesar da maior disponibilidade, os consumidores encontram o milho com valores mais elevados. A exportação também ganhou um ritmo melhor, após passar boa parte de 2025 registrando um desempenho abaixo do esperado.

“Os preços têm sido sustentados, primeiro, por o produtor segurando um pouco a produção para não vender muito barato e, do outro lado, o consumo interno do Brasil crescente”, afirma Paulo Bertolini, presidente da Abramilho (Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo), sobre a valorização dos preços do tubérculo ao Record News Rural de sexta-feira (26).

Bertolini também complementa que fatores como a valorização do real e melhorias na logística têm ampliado a competitividade do Brasil no mercado internacional. “Temos um câmbio favorável e uma logística mais eficiente nos dá uma força nesse mercado internacional maior”, complementa o executivo.

