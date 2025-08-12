Preços do milho seguem em queda com exportações em baixa, segundo o Cepea

Os embarques de milho para o exterior seguem em ritmo lento e derrubam os preços no mercado interno. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) , a produção recorde da segunda safra brasileira tem pressionado as cotações do cereal. Além disso, a retração dos compradores domésticos, que estão atentos a possíveis novas desvalorizações, contribuem para a manutenção dos valores em baixa.