Preços do milho seguem em queda com exportações em baixa, segundo o Cepea
Produção recorde da segunda safra brasileira e retração de compradores, que ficam atentos a novas desvalorizações, pressionam os valores
Os embarques de milho para o exterior seguem em ritmo lento e derrubam os preços no mercado interno. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), a produção recorde da segunda safra brasileira tem pressionado as cotações do cereal. Além disso, a retração dos compradores domésticos, que estão atentos a possíveis novas desvalorizações, contribuem para a manutenção dos valores em baixa.
Últimas