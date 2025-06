Com maior oferta no mercado, preço da laranja de mesa recua 3,42% na última semana de maio

A média de preço da laranja-pera in natura foi comercializada, na última semana de maio, por R$ 74,68 a caixa de 40 kg, um recuo de 3,42% em relação ao período anterior. Para variedades precoces, a westin ficou em R$ 71,05 a caixa, enquanto a hamlin foi vendida a R$ 69,68 — uma redução de 8,4% e 7,11%, respectivamente. O resultado é relacionado à maior oferta da fruta no mercado.



Ainda na última parcial, a caixa de 27 kg da lima ácida tahiti registrou média de R$ 26,34, desvalorização de 0,36% frente ao período anterior. Um estudo do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) apontou que algumas indústrias pararam de moer a fruta nas últimas semanas, o que reforça a queda dos valores no mercado de mesa.