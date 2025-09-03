Estoques de suco de laranja crescem 25% apesar de menor produção em 30 anos

Os estoques globais de suco de laranja brasileiro das empresas associadas à CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos) chegaram a 146,3 mil toneladas em junho de 2025 — um aumento de 25,4% em comparação ao ano anterior. Apesar da considerável alta, os níveis ainda são os mais baixos registrados na história.



A safra 2024-2025 no Cinturão Citrícola, que inclui São Paulo e o Triângulo Mineiro, registrou a menor produção em mais de 30 anos, com 230,9 milhões de caixas de 40,8 kg cada. Como resultado, apenas 194,8 milhões de caixas foram destinadas ao processamento — uma diminuição de 27,3% em relação ao ciclo passado.



Apesar das condições iniciais adversas que atrasaram a maturação das frutas, há expectativas de melhoria gradual na qualidade dos frutos para a safra 2025-2026. Ganhos sensoriais e físico-químicos no suco a ser comercializado nos próximos meses devem impulsionar o cenário positivo, segundo informações da Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura).