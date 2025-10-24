Demanda enfraquecida no mercado interno reduz poder de compra de suinocultores Desvalorização do suíno vivo e alta no preço do milho pressionam os produtores paulistas, segundo o Cepea

A queda no valor do suíno vivo devido à demanda enfraquecida no mercado interno, combinada ao aumento nos preços do milho, reduziu o poder de compra dos suinocultores paulistas em outubro, segundo análise do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Embora o farelo de soja também tenha registrado retração, a desvalorização foi menos intensa em comparação à observada no suíno vivo. Mesmo com a piora na relação de troca com o milho neste mês, o desempenho dos produtores ainda se mantém acima da média histórica registrada desde 2004.

