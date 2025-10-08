Produtor usa silagem para garantir nutrição de bovinos durante períodos de seca; entenda a técnica Conservação de forragem ajuda a manter a alimentação dos animais durante estiagem prolongada

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Produtor de Sairé (PE) utiliza silagem para alimentar bovinos durante a seca.

Silagem é uma técnica crucial em regiões com estiagem prolongada.

Propriedade tem 10 hectares cultivados com capim e milho para produção de silagem.

Estratégias garantem nutrição contínua aos animais, mesmo em condições desfavoráveis.

Um produtor rural de Sairé, no agreste de Pernambuco, adotou o processo de silagem para garantir a nutrição adequada de bovinos da raça Nelore. A prática é essencial na região, marcada por períodos de estiagem que comprometem a disponibilidade natural de forragem.

Na propriedade, dez hectares são cultivados com capim e milho destinados exclusivamente à produção de silagem. O método permite o armazenamento de alimento suficiente para os meses secos, por meio da colheita e estocagem do pasto em grandes estruturas chamadas silos.

O processo envolve a trituração do capim com tratores e a aplicação de inoculantes que favorecem a fermentação anaeróbica. Além da silagem, a fazenda também produz feno por meio da desidratação do capim.

Essas estratégias asseguram um fornecimento contínuo e nutritivo aos animais, mesmo quando as condições climáticas não favorecem o crescimento das pastagens.

