Produtor usa silagem para garantir nutrição de bovinos durante períodos de seca; entenda a técnica
Conservação de forragem ajuda a manter a alimentação dos animais durante estiagem prolongada
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Um produtor rural de Sairé, no agreste de Pernambuco, adotou o processo de silagem para garantir a nutrição adequada de bovinos da raça Nelore. A prática é essencial na região, marcada por períodos de estiagem que comprometem a disponibilidade natural de forragem.
Na propriedade, dez hectares são cultivados com capim e milho destinados exclusivamente à produção de silagem. O método permite o armazenamento de alimento suficiente para os meses secos, por meio da colheita e estocagem do pasto em grandes estruturas chamadas silos.
O processo envolve a trituração do capim com tratores e a aplicação de inoculantes que favorecem a fermentação anaeróbica. Além da silagem, a fazenda também produz feno por meio da desidratação do capim.
Essas estratégias asseguram um fornecimento contínuo e nutritivo aos animais, mesmo quando as condições climáticas não favorecem o crescimento das pastagens.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!