Produtor usa silagem para garantir nutrição de bovinos durante períodos de seca; entenda a técnica

Conservação de forragem ajuda a manter a alimentação dos animais durante estiagem prolongada

Agronegócios|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Produtor de Sairé (PE) utiliza silagem para alimentar bovinos durante a seca.
  • Silagem é uma técnica crucial em regiões com estiagem prolongada.
  • Propriedade tem 10 hectares cultivados com capim e milho para produção de silagem.
  • Estratégias garantem nutrição contínua aos animais, mesmo em condições desfavoráveis.

Na propriedade, dez hectares são cultivados com capim e milho destinados exclusivamente à produção de silagem Reprodução/Record News - 08.10.2025

Um produtor rural de Sairé, no agreste de Pernambuco, adotou o processo de silagem para garantir a nutrição adequada de bovinos da raça Nelore. A prática é essencial na região, marcada por períodos de estiagem que comprometem a disponibilidade natural de forragem.

Na propriedade, dez hectares são cultivados com capim e milho destinados exclusivamente à produção de silagem. O método permite o armazenamento de alimento suficiente para os meses secos, por meio da colheita e estocagem do pasto em grandes estruturas chamadas silos.

O processo envolve a trituração do capim com tratores e a aplicação de inoculantes que favorecem a fermentação anaeróbica. Além da silagem, a fazenda também produz feno por meio da desidratação do capim.

Essas estratégias asseguram um fornecimento contínuo e nutritivo aos animais, mesmo quando as condições climáticas não favorecem o crescimento das pastagens.

