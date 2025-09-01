Logo R7.com
Produtor rural supera perdas com geada e constrói rede de concessionárias no interior de São Paulo

Após perdas causadas por fenômenos climáticos, Osmair Guareschi investiu em inovações tecnológicas no campo para reinventar sua carreira

Record News Rural|Do R7

Após uma geada destruir o cafezal da família de Osmair Guareschi nos anos 1970, o produtor rural reinventou sua carreira vendendo tratores. Hoje, ele é proprietário de 12 concessionárias no interior de São Paulo.

Mas a vida no campo não ficou pra trás: suas propriedades abrigam duas mil cabeças de gado e utilizam tecnologia moderna para colheita, manejo e adubação. Ele também produz cana-de-açúcar, soja, algodão, milho e tomate. 


Com cerca de 80 veículos, Guareschi destaca a importância de máquinas robustas e versáteis para enfrentar os desafios climáticos e ampliar a produtividade. “Hoje, sem trator na propriedade, não tem como você produzir pra abastecer esse Brasil e o mundo”, afirma o proprietário rural.

