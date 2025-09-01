Produtor rural supera perdas com geada e constrói rede de concessionárias no interior de São Paulo

Após uma geada destruir o cafezal da família de Osmair Guareschi nos anos 1970, o produtor rural reinventou sua carreira vendendo tratores . Hoje, ele é proprietário de 12 concessionárias no interior de São Paulo.



Mas a vida no campo não ficou pra trás: suas propriedades abrigam duas mil cabeças de gado e utilizam tecnologia moderna para colheita, manejo e adubação. Ele também produz cana-de-açúcar, soja, algodão, milho e tomate.



