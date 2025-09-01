Produtor rural supera perdas com geada e constrói rede de concessionárias no interior de São Paulo
Após perdas causadas por fenômenos climáticos, Osmair Guareschi investiu em inovações tecnológicas no campo para reinventar sua carreira
Após uma geada destruir o cafezal da família de Osmair Guareschi nos anos 1970, o produtor rural reinventou sua carreira vendendo tratores. Hoje, ele é proprietário de 12 concessionárias no interior de São Paulo.
Mas a vida no campo não ficou pra trás: suas propriedades abrigam duas mil cabeças de gado e utilizam tecnologia moderna para colheita, manejo e adubação. Ele também produz cana-de-açúcar, soja, algodão, milho e tomate.
Com cerca de 80 veículos, Guareschi destaca a importância de máquinas robustas e versáteis para enfrentar os desafios climáticos e ampliar a produtividade. “Hoje, sem trator na propriedade, não tem como você produzir pra abastecer esse Brasil e o mundo”, afirma o proprietário rural.
