Produtores recorrem à silagem para manter alimentação de animais durante períodos de estiagem

A produção de carne e leite depende da alimentação adequada dos rebanhos e, com o período de seca se aproximando, produtores rurais recorrem à silagem para garantir o alimento do rebanho. Um exemplo é o trabalho do Instituto Federal Goiano, que em Morrinhos, no interior do estado, aposta em soluções sustentáveis e mais baratas.



Pesquisadores e estudantes do instituto desenvolveram técnicas sustentáveis e rentáveis para garantir a nutrição dos animais durante a estiagem nos próximos meses. A silagem é preparada durante o período das chuvas , quando há abundância de forragem. O processo começa com o corte e a trituração da planta, que depois é compactada e armazenada em selos. Ali, acontece a fermentação sem oxigênio, o que preserva o valor nutritivo do alimento.



Para uma silagem de qualidade, alguns fatores são decisivos, como a qualidade do grão colhido , a dimensão da partícula do alimento, que deve ser de 2 a 3 centímetros, a boa compactação e a uma vedação satisfatória do armazenamento — evitando que haja uma irradiação da luz solar, mantendo uma temperatura ideal no silo.



A silagem bem feita pelo dono da propriedade pode sair até três vezes mais barata do que a comprada pronta. Além da economia, o produtor colabora com o meio ambiente e com a melhoria do aproveitamento da área cultivada.