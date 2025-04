Acidente entre carro de aplicativo e ônibus causa congestionamento em Manaus (AM) Colisão no bairro Novo Israel deixou três feridos e interrompeu o tráfego na Avenida Jerusalém por mais de uma hora Amazonas Record|Do R7 11/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um motorista de carro de aplicativo perdeu o controle e colidiu com um ônibus de transporte coletivo no bairro Novo Israel, em Manaus (AM). O acidente resultou em três pessoas feridas – incluindo o motorista e dois passageiros –, que foram levadas ao hospital. A colisão ocorreu na Avenida Jerusalém, causando danos significativos aos veículos. O trânsito na área foi interrompido, gerando congestionamento na Avenida Torquato Tapajós por mais de 60 minutos. Agentes de trânsito atuaram no local para controlar a situação, enquanto colegas do motorista prestaram apoio.