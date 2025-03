Criminoso invade padaria da Zona Norte de Manaus (AM) e rouba clientes e funcionária Comerciantes do local pedem por mais segurança Amazonas Record|Do R7 07/03/2025 - 11h42 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h42 ) twitter

Clientes e uma funcionária de uma padaria na Zona Norte de Manaus (AM) foram vítimas de um assalto violento durante a manhã da última quinta-feira (6). O incidente, registrado por câmeras de segurança, mostra criminosos armados e agressivos.

A situação destaca a crescente preocupação com a segurança na região, com moradores e comerciantes relatando frequentes assaltos e a presença de dependentes químicos. A comunidade clama por mais segurança e ação das autoridades. As imagens do assalto já estão com a polícia, e a população é incentivada a denunciar.