Jovem de 20 anos dirige bêbado e morre em colisão com poste Acidente aconteceu na Avenida das Flores, em Manaus (AM) Amazonas Record|Do R7 12/03/2025 - 10h42 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h42 )

Em Manaus (AM), um jovem de 20 anos morreu após perder o controle do carro e colidir com um poste na Avenida das Flores. Identificado como Davi Mateus, ele estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. Uma lata de cerveja foi encontrada no veículo.

O acidente destaca o aumento de mortes no trânsito na cidade. Dados recentes do DETRAN-AM mostram um crescimento de 28% nas multas por embriaguez ao volante em 2025.