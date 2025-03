Mulher é agredida após briga de trânsito em Manaus (AM) Defesa da vítima relata que pelo menos cinco agressores estiveram envolvidos Amazonas Record|Do R7 25/03/2025 - 16h03 (Atualizado em 25/03/2025 - 16h03 ) twitter

Uma mulher foi brutalmente agredida por vários homens após uma briga de trânsito na saída de um show na zona sul (AM).

A defesa da vítima relata que pelo menos cinco agressores estiveram envolvidos, com um deles já identificado.

A polícia está investigando o caso, que foi registrado em vídeo e amplamente repercutido.

A vítima, que estava com amigas, foi agredida com socos e chutes, que resultaram em lesões físicas e trauma psicológico.

As autoridades aguardam o laudo do exame de corpo de delito para avançar com as prisões dos envolvidos.