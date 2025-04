Suspeito de espancar mulheres após show é preso Identificado como Leandro Macedo dos Santos, o homem foi capturado no bairro São José e alegou inocência Amazonas Record|Do R7 22/04/2025 - 20h05 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia prendeu um homem suspeito de agredir mulheres após um show em Manaus (AM). O caso, que ganhou repercussão nacional, foi solucionado após uma denúncia anônima.

O suspeito, Leandro Macedo dos Santos, foi capturado no bairro São José e alegou inocência. No entanto, imagens divulgadas nas redes sociais mostram claramente as agressões. Leandro será encaminhado à audiência de custódia e pode pegar até 7 anos de prisão.

A defesa das vítimas busca também a prisão de outro envolvido, identificado como Miguel.