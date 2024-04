Acompanhe a votação na Câmara que decidirá sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão Para que a prisão seja mantida, é necessário maioria absoluta, ou seja, os votos de pelo menos 257 dos 513 deputados

O plenário da Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira (10) se mantém ou revoga a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), investigado pela suspeita de ter mandado matar a vereadora Marielle Franco em 2018. O crime vitimou também o motorista dela, Anderson Gomes. Os assassinatos ocorreram em 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro, época em que Brazão era vereador na cidade.