Acompanhe ao vivo a coletiva de imprensa de Lula nesta terça-feira Entre os temas que podem ser abordados estão o IOF, propostas de desvinculação da arrecadação, entre outros assuntos Brasília|Do R7, em Brasília 03/06/2025 - 10h18 (Atualizado em 03/06/2025 - 10h20 ) twitter

Acompanhe ao vivo a coletiva de imprensa de Lula Ricardo Stuckert / PR - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista coletiva nesta terça-feira (3). Entre os temas que podem ser IOF, propostas de desvinculação da arrecadação, mudanças no licenciamento ambiental, possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes, situação do INSS, taxa de juros, apoio à candidatura de Guilherme Boulos e a relação diplomática com Israel.

