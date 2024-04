Brasília |Do R7, em Brasília

Acompanhe pronunciamento do ministro Lewandowski sobre prisão dos fugitivos de Mossoró Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram encontrados em Marabá (PA) em ação conjunta da Polícia Federal

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, faz pronunciamento na tarde desta quinta-feira (4) sobre a captura dos fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN). Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33, foram encontrados em Marabá (PA) em uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Acompanhe o pronunciamento no vídeo acima.

Eles tinham escapado do presídio na madrugada de 14 de fevereiro. A fuga foi a primeira desde a implementação do Sistema Penitenciário Federal no Brasil, em 2006.