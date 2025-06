Advocacia do Senado pede autorização de Moraes para visitar presos pelo 8/1 Comissão afirma que possui competência institucional para fiscalizar presídios Brasília|Do Estadão Conteúdo 03/06/2025 - 23h52 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parlamentares alegam que cerca de 200 pessoas presas pelo 8 de Janeiro estariam em 'situação grave' Joedson Alves/Agencia Brasil - 8.1.2023

A Advocacia do Senado Federal enviou nesta segunda-feira, 2, um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pedindo autorização para que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), presidida pela senadora Damares Alves (Republicanos), visite os presos por envolvimento nos atos do 8 de Janeiro.

A comissão afirma que possui competência institucional para fiscalizar presídios, desde que haja autorização e suporte operacional dos órgãos responsáveis para garantir o acesso e a segurança da ação.

A proposta, de autoria dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES), foi aprovada pelo colegiado em 12 de março. No requerimento, os parlamentares alegam que cerca de 200 pessoas presas pelos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro estariam em “situação grave”, com relatos de “abusos e de condições degradantes de custódia”.

Procurado pelo Estadão, o STF não havia respondido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.

‌



Segundo o ofício, o Senado solicitou audiência urgente com Moraes, mas o STF informou, em 25 de março, que a reunião não poderia ser realizada. Como o tema ainda não foi discutido, Damares argumenta que a ausência de manifestação da Corte “impede o regular cumprimento das funções institucionais da Comissão de Direitos Humanos, em clara frustração ao seu múnus [dever] constitucional e regimental”.

O texto também menciona que a comissão realizou, entre os dias 11 e 13 de maio de 2025, uma diligência oficial à Argentina, onde visitou cinco cidadãos brasileiros presos no Complexo Penitenciário de Ezeiza, condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

‌



Agora, o senador Eduardo Girão também solicita diligência externa a El Paso, nos Estados Unidos, para visitar brasileiras detidas desde 21 de janeiro de 2025, igualmente envolvidas nos eventos extremistas de janeiro de 2023 e que aguardam decisão sobre pedidos de asilo político, conforme descrito no ofício.

Damares citou essas visitas como justificativa para o pedido de urgência ao STF, solicitando a liberação e o ajuste de cronograma para a realização das novas diligências institucionais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp