Agro Record Brasília conquista reconhecimento nacional com prêmio para Williane Rodrigues Com três anos no ar, Agro Record Brasília entra no radar das maiores coberturas do setor no país Brasília|Do R7, em Brasília 24/06/2025 - 11h51 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h51 )

Williane Rodrigues: 'A produção do DF é muito rica e precisa ser mostrada ao Brasil e ao mundo' Jornalistas e Cia/Divulgação - 23.06.2025

A apresentadora do Agro Record Brasília, Williane Rodrigues, foi uma das vencedoras do Prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio 2025, na categoria Jornalista.

A premiação nacional está em sua quinta edição e reconhece o trabalho de profissionais que atuam na cobertura jornalística desse setor, tão relevante para o PIB nacional.

O concurso é organizado pela coluna Jornalistas & Cia.

Para Williane Rodrigues, ser premiada entre os principais jornalistas do setor no país é uma grande satisfação.

“É uma honra, pra mim, ter o reconhecimento de um trabalho feito com tanta dedicação, amor e carinho. A produção do DF é muito rica e precisa ser mostrada ao Brasil e ao mundo. E é isso que fazemos com muita competência.”

Ultrapassando fronteiras

Marcela Duarte, editora-chefe do Agro Record, considera que o programa tem ultrapassado fronteiras — e isso é só o começo.

“O Agro Record Brasília é um programa local que mostra a força do agronegócio no DF, no Entorno e nas políticas para a área. Esse prêmio foi uma grande conquista. Temos três anos de história e já estamos entre os destaques do país.”

Três jornalistas da Record foram premiadas: Williane Rodrigues, apresentadora do Agro Record Brasília; Ingrid Alves, repórter da Record News; e Kelly Godoy, apresentadora do Record News Rural, que venceu pela segunda vez consecutiva.

A Record News também se destacou na premiação. A emissora foi a grande vencedora na categoria Veículo Geral.

