Açaí é cultivado no Distrito Federal, rompendo barreiras geográficas

No Distrito Federal, a produção de açaí ganha espaço, desafiando a tradição amazônica. Seu Abraão cultiva 500 plantas em Ceilândia, destacando a importância da irrigação e do controle de pragas para o sucesso do cultivo. Magali da Emater-DF menciona desafios como a falta de experiência local e a necessidade de mão de obra especializada. Atualmente, 54 produtores investem na cultura. A expectativa é que, com o início das colheitas, mais agricultores se interessem por essa promissora cultura.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!