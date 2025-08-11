Acordo de cooperação técnica resulta em 2,5 mil agroindústrias beneficiadas

Um acordo entre o Sebrae e o Ministério da Agricultura visa beneficiar cerca de 2 mil produtores da agroindústria, habilitando a comercialização de produtos de origem animal em todo o Brasil. Com novos selos de qualidade, negócios poderão expandir de 300 para até 3.000 municípios, viabilizando vendas em escala nacional.



Segundo o Sebrae, o objetivo é que cerca de 2.500 estabelecimentos sejam formalizados, ampliando oportunidades e valorizando produtos como queijos artesanais e embutidos, que poderão ser vendidos em grandes supermercados a preços mais competitivos.



