AgroBrasília apresenta inovações tecnológicas para auxiliar o Agronegócio

Na Vila Startup da AgroBrasília, 28 empresas apresentam soluções tecnológicas para o agronegócio. Uma das inovações é uma máquina de Santa Catarina que analisa rapidamente a saúde de vacas. Outra startup do Paraná coleta dados rurais para ajudar nas vendas a produtores.



Tecnologias como drones para pulverização e sistemas solares off grid também foram destacadas. Palestras discutiram temas como gestão rural e irrigação focando em maior eficiência econômica via tecnologia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!