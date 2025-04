Água no sertão: irrigação transforma cenário de deserto em potência na produção de frutas

No sertão brasileiro, a irrigação revelou-se crucial para transformar a região em um polo de produção de frutas, destacando-se as uvas e mangas. Suemi Koshiyama foi pioneiro ao investir na irrigação em Juazeiro, Bahia, em 1983. Seu projeto integra o projeto público de irrigação Manisoba, gerando empregos e certificações internacionais para exportação.



Na vizinha Petrolina, Pernambuco, o pequeno produtor Edmilson e outros agricultores beneficiam-se do Rio São Francisco para manter uma produção contínua. A alta qualidade das frutas permite atender ao mercado externo, e projetos como o Nilo Coelho mostram o potencial de expansão da agricultura irrigada no Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!