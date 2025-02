Alto consumo e instabilidade climática impulsionam alta no preço do café no Brasil

O preço do café tem registrado aumentos significativos nas últimas semanas e vem preocupando os consumidores. De acordo com dados recentes, houve um aumento de 33% no valor do café moído nos últimos 12 meses. Especialistas apontam que uma quebra na colheita de 2024, ultrapassando 30%, foi causada por instabilidade climática, incluindo o fenômeno La Niña, e pela crescente demanda externa. Além disso, a cotação do dólar também encarece o produto, com uma previsão de recuperação das lavouras apenas para 2026.