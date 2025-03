Após alta nos preços dos ovos, expectativa é que valores se estabilizem em abril

O preço dos ovos subiu significativamente recentemente e uma bandeja com 30 unidades passou a custar em média R$ 27. Isso se deve principalmente ao aumento no custo de combustível e à sazonalidade do consumo, segundo o empresário Márcio Urbano. A Associação Brasileira de Proteína Animal prevê que os preços devem cair a partir de abril. Bruna Soeiro, zootecnista da Emater, destaca que a produção de ovos caipiras se beneficia da queda no custo da ração. Kellen Ferreira, produtora da região de São Sebastião, relata uma produção de 180 ovos diários de suas 190 galinhas e planeja expandir. Além disso, houve uma mudança na classificação dos tamanhos dos ovos, afetando o consumidor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!