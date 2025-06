Aprenda a fazer Moqueca com Cajuzinho do Cerrado

A chefe Ana Paula Boquadi ensina a preparar uma moqueca vegetariana com cajuzinho do cerrado, um fruto proveniente do quilombo Calunga. Para a receita, utiliza-se cebola, tomate, leite de coco, cogumelo shimeji preto e pimenta de macaco. O preparo inicia-se dourando alho no azeite de dendê, após o qual os ingredientes são adicionados por etapas. A moqueca é finalizada com coentro ou cebolinha, oferecendo um prato nutritivo e saboroso.



