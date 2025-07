Aprenda a fazer torresmo de rolo com Leandro Barbosa

O mestre churrasqueiro Leandro Barbosa ensina a fazer torresmo de rolo usando panceta temperada com 50% de sal, 50% de páprica e 20% de lemon pepper. "Misture os temperos e espalhe na peça, deixando na geladeira por até 24 horas", orienta Barbosa. A carne é assada lentamente na churrasqueira por 6 a 8 horas ou pode ser feita no forno a 180 graus por 2 a 3 horas. "Após o cozimento, fatie e frite para obter crocância", finaliza o churrasqueiro.



