Aprenda a fazer uma deliciosa receita de arroz carreteiro com linguiça

No Agro Record desse domingo (19), o chef Marcello Lopes ensina uma deliciosa receita de arroz carreteiro com linguiça. Para servir quatro pessoas, os ingredientes são arroz cozido, linguiça toscana, calabresa, bacon e temperos variados. No preparo, cebola e alho são refogados em azeite, seguidos dos demais ingredientes. Após cerca de dez minutos de cozimento, o arroz pré-cozido é incorporado ao molho criado na panela. O resultado é um prato saboroso e prático, perfeito para qualquer dia da semana.