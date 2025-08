Aprenda a fazer uma receita de tilápia com crosta de ervas e arroz com brócolis

Aprenda a fazer uma tilápia empanada com crosta de ervas acompanhada de arroz com brócolis. O chef Leandro Nunes explica o preparo de um molho especial com cebola, tomate, pimentão e suco de laranja. A tilápia, empanada em farinha de trigo, é frita em fogo médio-alto. O prato é finalizado com cenoura ralada crua como guarnição, proporcionando frescor e crocância.



