Assista à íntegra do Agro Record DF desse domingo (19)

O Agro Record DF desse domingo (19) mostra a cachaça artesanal de Brasília que conquistou o reconhecimento nacional e foi premiada como a melhor do Brasil em 2022. Também, traz uma entrevista com a bióloga da UnB (Universidade de Brasília), Cristiane Ferreira, que explica que fatores como a falta ou excesso de água, temperaturas extremas e poluição estressam as plantas. Além disso, ressalta o trabalho de criadores de suínos do DF que investem em inovação e bem-estar animal. No programa, o chef Marcello Lopes ensina uma deliciosa receita de arroz carreteiro com linguiça.