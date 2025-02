Assista à íntegra do Agro Record DF desse domingo (2)

O Agro Record desse domingo (2) traz uma reportagem especial sobre o cultivo de baunilha na propriedade da produtora Ana Júlia Heringer, em São Sebastião, no Distrito Federal. Com mais de mil plantas, ela produz cerca de 15 kg da especiaria por ano, aproveitando todo o potencial de uma das especiarias mais valiosos do mundo. Além disso, o programa conta como o alto consumo e a instabilidade climática tem impulsionado no aumento do preço do café no Brasil, e informações sobre o Prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleias, que está com as inscrições abertas até 23 de fevereiro. E mais: aprenda a preparar Tiramisú com tamarindo, uma clássica sobremesa italiana com um toque brasileiro.