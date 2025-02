Assista à íntegra do Agro Record DF deste domingo (9)

No Agro Record deste domingo (9), produtores de soja estão otimistas com as boas expectativas para a safra de 2025. Em Minas Gerais, uma porca pode entrar para o Livro dos Recordes após dar à luz 45 leitões. Já no Lago Oeste, a produtividade do maracujá cresce com o uso da polinização artificial. Aprenda a preparar um delicioso tambaqui na brasa com feijão tropeiro. E em Goiás, o projeto Galinhas Felizes melhora a vida das aves poedeiras e fortalece a agricultura familiar. No Distrito Federal, o cultivo de grão-de-bico ganha destaque pelo seu valor sustentável e nutricional. A Embrapa incentiva a produção do grão, ressaltando suas variedades e benefícios. Não perca!