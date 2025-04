Batata-doce e grão-de-bico brasileiros vão para o espaço em missão

A Embrapa, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, iniciou uma pesquisa sobre o cultivo de batata doce e grão de bico no espaço. O material saiu de Brasília pela Embrapa Hortaliças e foi levado por uma missão aeroespacial americana composta apenas por mulheres.



Parte da rede Space Farming Brasil, o projeto investiga o cultivo em ambientes com baixa gravidade. As espécies foram escolhidas por sua resistência, fácil manejo e valor nutricional, essenciais para a saúde em missões espaciais. Os testes serão realizados pela astronauta Aisha Bowie em colaboração com uma universidade da Carolina do Norte.



