Brasil tem como meta reduzir em até 70% a emissão de gases de efeito estufa até 2035

O Brasil tem como meta reduzir em quase 70% as emissões de gases de efeito estufa até 2035. O objetivo foi apresentado na COP 29, que é a Conferência Anual das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Mas a intenção não foi discutida com um setor que ocupa um importante papel no debate, o da agricultura. Produtores rurais brasileiros, prejudicados pela crise climática, já usam soluções eficientes para reduzir o impacto ao meio ambiente, mas precisam de mais financiamento dos países desenvolvidos para assegurar uma agricultura sustentável.