Cachaça artesanal de Brasília conquista reconhecimento nacional

Em Brasília, produtores da região da Fercal comemoram o sucesso da sua cachaça artesanal, premiada como a melhor do Brasil em 2022. O processo de fabricação inclui cultivo local e envelhecimento em tonéis de carvalho. A premiação da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) aumentou significativamente as vendas, especialmente da cachaça prata, destacando a qualidade e o valor do produto. Cid Faria, o produtor, e seu filho compartilham o impacto positivo que o prêmio trouxe para o negócio.