Cachaça do Distrito Federal ganha destaque com turismo e degustação

A cachaça artesanal do Distrito Federal tem ganhado espaço e reconhecimento. A Saracura, a primeira cachaça registrada no DF em 2004, destaca-se pelo envelhecimento em barris de carvalho europeu e americano, conforme explica seu criador, Elio Gregório. Com cinco premiações, a Saracura é um exemplo de cachaça de qualidade.



Outro produtor, Carlos Magno, também compartilha suas experiências de produção. Ele fabrica a Sete Cancelas, que passa por envelhecimento de até dez anos em barris de carvalho. Igor, por sua vez, produz a cachaça desde a cana até o envase, servindo os outros produtores e vendendo a granel.



Esses produtores se uniram para criar a Brasília Cachaça Tasting, uma rota de degustação que inclui explicações sobre a produção e história de cada cachaça, além de análises sensoriais, oferecendo aos turistas uma imersão no universo da cachaça.



