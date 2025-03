Chef ensina a fazer arroz com costela, um clássico do Sul do Brasil

O chef Airton Xexéu ensina a preparar arroz com costela, um prato típico do sul do Brasil. A receita requer 1 kg de arroz cozido, 800 gramas de carne de costela desidratada, além de outros temperos. A costela é desidratada e cozida para garantir sabor e maciez. Clair Debuz, dono do restaurante, explica que a costela começa a ser preparada de madrugada para atingir o ponto ideal até o almoço.



