Chef ensina receita de bife angus com melaço de cana e farofa de cebola

O chef Rogério Evangelista traz um prato especial que combina bife angus, massa linguine ao molho carbonara e farofa de cebola. Inspirado em suas raízes mineiras e criado para a Associação da Boa Lembrança, o prato reflete sabores tradicionais com 280 gramas de bife chorizo, temperado com sal grosso e finalizado com melaço de cana.



A farofa é preparada com farinha de mandioca torrada e cebola dourada na manteiga. O molho carbonara é feito com manteiga, bacon frito e creme de leite fresco, misturados a gemas fora do fogo. Cada detalhe do prato remete à cultura mineira, garantindo uma experiência gastronômica única.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!