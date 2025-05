Chefs ensinam a preparar hambúrgueres para garantir sabor diferenciado

Com a chegada do maior festival de hambúrgueres do país, em Brasília, chefs renomados ensinam a preparar hambúrgueres. Eles destacam cortes como peito bovino e temperos especiais. Cada estande traz um toque único, como o uso de parrilla para garantir sabor diferenciado.



O Burguerland reúne 20 estandes com uma variedade de comidas e bebidas, incluindo hambúrgueres artesanais, batata frita com bacon e cheddar, cones de salgadinhos e churros. O festival é gratuito e acontece até às 23h deste domingo (4).



