Churrasco gaúcho: conheça técnica e tradição em Brasília

Juliano, um gaúcho que vive em Brasília há 18 anos, aprendeu a fazer churrasco em sua família. Ele destaca a importância de usar carne de qualidade e um bom tempero. No festival de churrascos da Expotchê, ele demonstrou o preparo da costela, utilizando uma salmoura de alho, sal e pimenta do reino, marinada por 24 horas. "A carne fica exatamente no gosto que você deseja", explica Juliano. O festival também oferece opções variadas para todos os gostos.



