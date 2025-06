Clima favorável do Distrito Federal é vantajoso para produção de pimentão verde

Na região de Brazlândia (DF), a produtora rural Penélope da Roça cultiva cerca de quatro mil pés de pimentão verde, escolhidos por sua adaptação ao clima local. O cultivo é realizado com mudas, acelerando a produção. Segundo ela, o pimentão verde é mais resistente, ideal para áreas sem estufa.



Ela enfatiza a importância da irrigação adequada, do uso de adubo orgânico e da proteção do solo com lona para evitar doenças. A estimativa de colheita varia entre 300 a 500 caixas, já destinadas a um cliente específico. Além de pimentão, Penélope cultiva brócolis, mandioca, quiabo e tomate, mostrando que é possível plantar com sucesso mesmo sem grandes estruturas.



