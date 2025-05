CNA divulga vencedores do concurso de geleia artesanal

Na cerimônia do Prêmio CNA Brasil Artesanal de Geleia, as melhores geleias simples e mistas foram reveladas entre grande expectativa. A casa Pioveni, de Gramado, RS, venceu a categoria simples com uma geleia de Bergamota.



Na categoria mista, a combinação de abacaxi com pimenta das Geleias do Ranço de Formiga, MG, conquistou o primeiro lugar. A Fazenda Bacuri, do Pará, ficou em segundo lugar nas duas categorias, reforçando o legado das mulheres amazônicas e a sustentabilidade.



Os vencedores receberam prêmios em dinheiro, certificados e selos de qualidade, impulsionando a visibilidade dos pequenos produtores e suas marcas.



