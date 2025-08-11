Colheita de algodão em MG impulsiona exportações e traz expectativa de alta na safra

A colheita de algodão teve início em Minas Gerais, um dos principais polos produtores do Brasil. A Fazenda Alto Paraíso, na região de Patos de Minas, é uma das referências na produção. Este ano, a área plantada cresceu 34% para a safra 2024/2025.



As máquinas já estão coletando a pluma que será beneficiada para exportação, porém, as condições climáticas, como a seca e as baixas temperaturas, afetam o desenvolvimento das plantas.



Todo o algodão é aproveitado, desde a pluma até subprodutos para nutrição animal, com um forte compromisso com a sustentabilidade e gestão ambiental.



