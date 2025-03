Colheita de gengibre movimenta chácara de produtor em Vargem Bonita, no Park Way

Um agricultor da Vargem Bonita, no Park Way, dá continuidade ao plantio de gengibre iniciado por seu pai há 15 anos. A colheita, que ocorre após seis meses de cuidados com irrigação e adubação, espera alcançar entre 25 a 30 toneladas. Com apoio técnico da Emater, a chácara de Edson Kaya se beneficia da orientação desde a preparação do solo até a comercialização. No Brasil, o Espírito Santo lidera a produção de gengibre, uma raiz com múltiplas propriedades benéficas. Apesar de ser um super alimento, o gengibre deve ser consumido com moderação, especialmente por pessoas com condições específicas de saúde.



