Colheita de soja no DF alcança safra recorde com crescimento em produtividade

Os produtores de soja no Distrito Federal estão finalizando a colheita com expectativa de aumento de 15% na produtividade em comparação ao ano anterior. Condições climáticas favoráveis e correção do solo impulsionaram essa melhoria.



Guilherme Nepomuceno, produtor da região de Tabatinga, estima que a média de produção pode variar entre 4.200 e 4.500 quilos por hectare. O DF, com cerca de 80 mil hectares de soja, destaca-se na produção de sementes de alta qualidade, destinadas a várias regiões do Brasil.



Lucas Pacheco, técnico da Emater-DF, ressalta a sofisticação tecnológica dos produtores locais, contribuindo para o crescimento significativo da produtividade, agora estimada em até 80 sacos por hectare. Este avanço não só reafirma a importância da soja no PIB agropecuário do DF, mas também o papel das sementes de valor agregado na capitalização dos produtores.



