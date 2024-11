Comissão de agricultura recebe ministra Marina Silva para falar sobre queimadas no Brasil Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima foi convidada à Comissão de Agricultura para explicar queimadas

Agro Record|Do R7 21/10/2024 - 12h25 (Atualizado em 21/10/2024 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share