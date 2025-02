Conheça as Pancs: plantas alimentícias não convencionais

As plantas alimentícias não convencionais (Pancs) são destaque pela sua diversidade e usos na culinária brasileira. O pesquisador Nuno Madera da Embrapa Hortaliças explica que essas plantas, como Jambu, Bertalha e Ora-pro-nóbis, são ricas em nutrientes e têm aplicações regionais tradicionais. O Jambu, famoso no Norte do Brasil, tem propriedades anestésicas. Já a Ora-pro-nóbis é popular em Minas Gerais por seu alto teor de proteínas. A reportagem apresenta receitas típicas e o valor nutricional dessas hortaliças, ressaltando a importância da biodiversidade alimentar no país.



