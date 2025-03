Criação de abelhas impulsiona agricultura familiar no Distrito Federal

No Distrito Federal, existem aproximadamente 300 apicultores e na região da Fercal, em Sobradinho, um jovem apicultor interrompeu seus estudos para se dedicar à apicultura. A área é fundamental para a produção regional de mel, respondendo por 10% do total na capital. Técnicas de manejo são essenciais para o fortalecimento dos enxames, principalmente em períodos sem flores, quando é necessário alimentar as abelhas com xarope de açúcar. O apicultor Leonardo Ribeiro afirma: "As abelhas são muito mais organizadas que os humanos, isso realmente cativa." A atividade é recomendada para a agricultura familiar por ser de baixo custo e geradora de renda.



